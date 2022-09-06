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В московском регионе подорожал один тип жилья

«ИНКОМ-Недвижимость»: новостройки в московском регионе за год подорожали на 20 процентов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За год стоимость жилья в новостройках московского региона увеличилась на 20 процентов. О том, что в Москве и Подмосковье подорожал один тип жилья, сообщили аналитики «ИНКОМ-Недвижимости», пишет «Интерфакс».

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке Старой Москвы в августе 2022 года установилась на уровне 353,9 тысячи рублей. Положительная динамика показателя по сравнению с июлем нынешнего года составила 0,7 процента, относительно августа 2021-го — 11 процентов. В новых границах столицы среднюю стоимость «квадрата» оценили в 233 тысячи рублей. За месяц параметр вырос на 1,2 процента, а за год — на 20 процентов.

В Подмосковье в августе средняя цена за квадратный метр нового жилья составила 171,8 тысячи рублей. Показатель увеличился на 0,4 процента за месяц и на 20 процентов за год.

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Всего в Старой Москве на продажу выставлены 32,71 тысячи объектов, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. В Новой Москве за год показатель увеличился на 28 процента и достиг 7,96 тысячи лотов. В Подмосковье наблюдалась отрицательная динамика — число объектов сократилось на 10 процентов, до 20,74 тысячи квартир.

В сентябре аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании пришли к выводу, что в восьмом месяце 2022 года россиянам разонравились новостройки за пределами городов. Доля спроса на этот тип жилья уменьшилась по сравнению с показателями 2021-го.

Полина Кислицына
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