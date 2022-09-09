В ДНР обвинили ВСУ в обстреле больницы в Калининском районе Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли больницу в Калининском районе Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ТАСС.

По информации местных СМИ, на крыше медучреждения начался пожар. Информации о погибших и пострадавших нет.

Подсчитано, что в результате обстрелов республики со стороны ВСУ в пятницу, 9 сентября, погибли семь мирных жителей, 27 получили ранения.

Ранее сообщалось, что раненый ребенок 2008 года рождения умер по дороге в больницу. В этот же день при обстреле супермаркета «Обжора» ранения получили мужчина и женщина.