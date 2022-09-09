Скопинский маньяк Мохов пожаловался в суде на напавшего на него хулигана

Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал в суде, что хулиган напал на него и избил

На заседании в Рязанском областном суде Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, рассказал о нападении на него хулигана. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Мохов сказал, что к нему в дом ворвался неизвестный и начал избивать его, но собаки остановили нападавшего. Защита фигуранта возмутилась, что следствие игнорирует и скрывает такие заявления подсудимого.

Сегодня суд рассматривал апелляционную жалобу Мохова о переводе в СИЗО из-под домашнего ареста. Скопинского маньяка оставили под стражей, так как он пользовался интернетом и приводил к себе гостей. Фигурант будет находиться под стражей до 7 октября 2022 года.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.