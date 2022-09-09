Суд оставил в силе арест скопинского маньяка Мохова по делу о сокрытии убийства

Рязанский облсуд оставил скопинского маньяка Мохова в СИЗО из-за нарушения правил ареста

Рязанский областной суд оставил в силе решение о переводе в СИЗО Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, из-за нарушения правил ареста по делу о сокрытии убийства. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционная жалоба Мохова не была удовлетворена. Он будет находиться под стражей до 7 октября 2022 года.

Ранее скопинскому маньяку заменили домашний арест на реальный, так как он пользовался интернетом и приводил к себе гостей. Тогда фигурант обжаловал решение судьи.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.