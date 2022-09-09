Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении

Военкор Коц заявил, что ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ к югу от Изюма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать позиции российской армии к югу от города Изюм в Харьковской области. Подробности боев на этом направлении раскрыл журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Военкор опубликовал там сообщения, которые получает с места событий. В среду, 7 сентября, ему рассказали, что «со стороны Дмитровки и Вернополья пошла пехота наемников», сражающихся на стороне Украины, в составе 20-30 человек без техники. Они попробовали ударить по роте, однако российские военнослужащие успешно отбили атаку и не сдали позиций.

«Сила наемников нарастала, и им навстречу добровольно в пешем порядке выбежали с соседних позиций (…) парни 18-20 лет. Эти (…) человек разнесли всех атакующих в щепки, и они отошли. У наших один легкий 300 и то обжегся об осколок, когда лежал», — написал Коц и объяснил, что наемников удалось распознать по иностранной речи.

На следующий день, 8 сентября, стало известно, что около восьми часов утра на бойцов Вооруженных сил (ВС) России пошли шесть танков противника, больше 10 бронетранспортеров (БТР) и другой техники, а также около 150-200 пехотинцев. «Им противостояли наших человек… и то в разных наблюдательных пунктах. Ну плюс наша артиллерия — работала очень хорошо. На самом ударном направлении был Буба с (…) бойцами. Так они дали отпор наемникам, но на них вышел танк и начал долбить», — сообщил журналист.

По его словам, в этом бою погибли четыре человека, а добровольцу из Вологды, сержанту Бубе перебило ноги, хотя он продолжил руководить боем до конца. Военнослужащий приказал молодому подчиненному отойти и сказал по рации: «Прощайте мужики, спасибо, что служил с вами». Затем российская артиллерия ударила по противнику. Как позже рассказал один из раненых, Буба взорвал себя.

ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.