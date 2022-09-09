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Звезда «Гарри Поттера» почтил память Елизаветы II и назвал ее феей-крестной

Звезда «Гарри Поттера» почтил память Елизаветы II и назвал ее «феей-крестной» британцев

Фото: Simon Dawson / Reuters

Британский актер и звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс почтил память Елизаветы II и назвал ее феей-крестной британцев. Своим мнением артист поделился в Twitter.

Артист отметил, что именно королева Британии не позволила стране распасться, подчеркнув, что королевская семья не имеет смысла в современности, однако является значимой для жителей страны.

«До свидания, ваше величество. Королевская семья не имеет смысла в современном мире, но она все же королева, наша королева. Она возглавила нашу неписанную конституцию и не позволила нашей стране полностью распасться. Это было ее правительство, ее армия. Она была нашей феей-крестной. Счастливого пути», — написал Джейсон Айзекс.

Ранее британский драматург Питер Морган, написавший сценарий к сериалу «Корона», заявил о том, что съемки шестого сезона проекта будут приостановлены из-за смерти британской королевыI.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

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Анастасия Астахова
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