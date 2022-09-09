Президент Эстонии посчитал нестыдным говорить «я — русский»

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не нужно стыдиться говорить «я — русский»

Президент Эстонии Алар Карис на фестивале Station Narva, обращаясь к жителям Нарвы, заявил, что не надо стыдиться говорить «я — русский». Его слова передает портал Delfi.

«Не нужно искать каких-то особых конструкций для определения себя русским из Нарвы. Турок говорит, что он турок, немец — что немец, при этом они могут жить в Эстонии. Самое важное — смотреть вперед и видеть, что мы можем сделать для будущего своего края и Эстонии», — считает президент.

Было заявлено, что мероприятие пройдет на русском языке, при этом желающие могли воспользоваться наушниками с переводом на эстонский. По итогу обсуждение проходило на обоих языках.

Участники дискуссии подняли тему переноса советских памятников. Как сообщает портал, жители города посчитали данное решение властей шокирующим и неожиданным.

Ранее горожане выступили против сноса мемориала советским воинам-освободителям Нарвы от немецких войск и остались у танка Т-34 на ночь, чтобы защитить его. Мэр Нарвы Катри Райк, руководство горсобрания и лидеры оппозиционных фракций обратились к эстонскому правительству с просьбой найти решение конфликтной ситуации.

Было принято решение установить танк-памятник в пограничном Ивангороде. Как утверждают ивангородцы, многие жители Нарвы планируют ежегодно посещать новый памятник на 9 мая.