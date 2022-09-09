Российский губернатор объяснил появление Genesis G90 в гараже правительства

Губернатор Клычков объяснил появление Genesis G90 в правительстве подарком от бизнесменов

Глава Орловской области Андрей Клычков объяснил появление люксовой иномарки Genesis G90 подарком от бизнесменов. По словам губернатора, бюджетные деньги на автомобиль не тратили. Машину приняли и передали в гараж областного правительства. Об этом сообщает издание «Клуб регионов».

Отмечается, что цены на новый G90 начинаются от 10 миллионов рублей. Кто именно подарил такой автомобиль властям региона, губернатор не уточнил. Он рассказал, что за ним закреплены две машины возрастом по 8 и 12 лет, на которых ему иногда «страшно ехать в командировку».

Однако в официальном аккаунте орловского отделения ЛДПР в соцсети«ВКонтакте» говорится, что, судя по тому, что на Genesis G90 установили мигалку, передвигается на нем сам губернатор. Там предположили, что автомобиль является подарком от компании «Щелково Агрохим», так как именно от этого юрлица иномарка была застрахована, а потом передана в правительственный гараж.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание было оперативно потушено, но во время тушения один из сотрудников получил ожоги, рассказал Клычков.