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Бывший игрок «Спартака» назвал изоляцию российского футбола золотым временем

Бывший игрок «Спартака» Комбаров назвал изоляцию российского футбола золотым временем

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал нынешнюю изоляцию российского футбола золотым временем. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать все с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих», — заявил игрок. Он добавил, что сейчас лучший период для развития детского и юношеского футбола.

Комбаров также выразил надежду на то, что рано или поздно Россия вернется в еврокубки. «За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу, чтобы российские футболисты получали игровую практику и набирались опыта. Чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками», — сказал экс-футболист.

В феврале ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. УЕФА также отстранила российские клубы от участия в еврокубках.

Ксения Курашкина
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