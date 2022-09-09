Бывший игрок «Спартака» назвал изоляцию российского футбола золотым временем

Бывший игрок «Спартака» Комбаров назвал изоляцию российского футбола золотым временем

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал нынешнюю изоляцию российского футбола золотым временем. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать все с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих», — заявил игрок. Он добавил, что сейчас лучший период для развития детского и юношеского футбола.

Комбаров также выразил надежду на то, что рано или поздно Россия вернется в еврокубки. «За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу, чтобы российские футболисты получали игровую практику и набирались опыта. Чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками», — сказал экс-футболист.

В феврале ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. УЕФА также отстранила российские клубы от участия в еврокубках.