Медведев порассуждал о судьбе ООН в случае реформирования ее Совбеза

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что ООН может постичь судьба Лиги Наций

После реформирования Совбеза ООН организацию может постичь судьба Лиги Наций, которая в итоге была распущена. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом политик отреагировал на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о желании обсудить реформирование Совбеза организации, увеличив число его членов. По ее словам, органу необходимо лучше отражать те глобальные реалии, которые имеются на сегодняшний день.

Медведев обратил внимание, что представители США выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совбеза ООН, а также за отказ от сохранения «статус-кво». «Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — порассуждал политик.

Ранее Медведев отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН и Генассамблеи ООН, назвав их попыткой самопрезентации. По его словам, Киев понимает невозможность исключения России, так как она является правопреемницей СССР, учредившего организацию.