Медведев отреагировал на призывы Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Медведев назвал самопрезентацией призывы Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза (СБ) ООН и Генассамблеи ООН являются попыткой самопрезентации. Так на слова украинского президента отреагировал замглавы СБ России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти Киева понимают невозможность исключения России, так как она является правопреемницей СССР, которая была учредителем ООН.

«Поэтому это просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране и излишнее напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров», — объяснил Медведев.

28 июня Владимир Зеленский во время выступления на заседании СБ ООН призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством».

Позднее официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского президента. По ее словам, исключение невозможно, так как все подобные решения принимаются через Совбез, в котором Россия обладает правом вето.