США захотели реформировать Совбез ООН

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о желании обсудить реформирование Совбеза

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что страна на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН хочет обсудить реформирование Совета Безопасности организации. Данную тему она собирается поднять совместно с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

«Мы должны прийти к консенсусу по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета Безопасности. В ходе Генассамблеи в этом месяце президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и я планируем провести широкие консультации по поводу нашей индивидуальной и коллективной ответственности в рамках Устава ООН, в том числе по крайне важным вопросам реформы Совбеза и других органов ООН», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что необходимо не защищать статус-кво, а показывать готовность идти на компромиссы. Томас-Гринфилд добавила, что Совбезу необходимо лучше отражать те глобальные реалии, которые имеются на сегодняшний день.

Ранее Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по проблеме западных поставок вооружений на Украину. По словам постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи, Москва выступает за то, «чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах».