Огромные вараны два дня пожирали тело умершего мужчины в его собственном туалете

Mothership: в Бангкоке вараны два дня поедали тело умершего мужчины

В столице Таиланда Бангкоке полицейские приехали на вызов и обнаружили огромных варанов, которые пожирали тело умершего мужчины. Об этом сообщает издание Mothership.

Соседи начали проявлять беспокойство, так как не видели 50-летнего мужчину два дня. Они рассказали, что таец жил один, работал водителем мототакси и страдал от высокого кровяного давления. Они решили вызвать полицию, когда почувствовали неприятный запах, исходящий из его квартиры.

Полицейские и волонтеры прибыли на место происшествия и обнаружили разлагающееся тело мужчины в его собственном туалете, который располагался в отдельно стоящей одноэтажной постройке. На мужчине не было одежды. Он лежал лицом вниз рядом с писсуаром. Умершего поедали два варана. Они объели уши, ноги и другие части тела мужчины. Чтобы забрать тело, полицейским пришлось прогнать ящеров.

Волонтеры направили труп в больницу для вскрытия. Предположительно, мужчина умер по меньшей мере за два дня до обнаружения тела. Полицейские предположили, что у тайца произошел внезапный скачок кровяного давления, и он потерял сознание. Местные власти разыскивают родственников мужчины, чтобы организовать похороны.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Бхубанесвар нашел в туалете огромного варана. Индиец испугался неожиданного появления рептилии и обратился за помощью к змееловам.