МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции», — заявил он.

Ранее Гросс рассказал, что ЗАЭС рассматривает возможность полной остановки станции, поскольку в результате обстрелов было повреждено внешнее электроснабжение.

Миссия МАГАТЭ завершила работу на Запорожской АЭС 5 сентября. В докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.