Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ

Постпред России при ООН Небензя заявил, что ни о каком «прорыве» украинских сил речи нет
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации, пишет РИА Новости.

По мнению постоянного представителя России при ООН, Украина говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения», особенно накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

«Режим украинского президента Владимира Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», — подчеркнул он. Небензя напомнил, что руководство Украины делилось со всеми «планами наступления по возвращению утраченных территорий».

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен», — уточнил он. Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ. Постпред добавил: это привело к тому, что земли под Николаевом, Харьковом, в Запорожье «усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель».

Ранее стало известно, что при контрнаступлении бойцы ВСУ испытывали нехватку снарядов и несли большие потери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
У США и Британии потребовали доказательств закупки Россией оружия у Ирана и КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.