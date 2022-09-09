Появились подробности об отравлении неизвестным веществом семьи в Подмосковье

Семья с детьми, отравившаяся в Подмосковье, жаловалась на тошноту и панические атаки

Семья с двумя детьми из подмосковной Апрелевки, отравившаяся неизвестным веществом, жаловалась на головокружение, тошноту и боли в голове, а у 10-летней девочки усилились панические атаки. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, у прибывших на место врачей скорой помощи также закружилась голова и появилась сухость во рту. Соседи отравившейся семьи, предварительно, чувствуют себя хорошо.

В свою очередь, представитель регионального Следственного комитета Анна Тертичная сообщила «Ленте.ру», что пострадавшие испытывали недомогание в течение последних двух дней. Утром 9 сентября семью госпитализировали, в настоящий момент жизням людей ничего не угрожает. Следователи организовали по факту происшествия проверку. Точную причину отравления россиян определит медицинская экспертиза. Ход проверки контролирует прокуратура Подмосковья.

Об отравлении семьи из четырех человек в Апрелевке стало известно утром 9 сентября. Причина случившегося на данный момент неизвестна. Специалисты проверили коммуникации, но не выявили утечек газа.

Ранее в пятиэтажке на юго-востоке Москвы отравились три человека, двух из них — женщину и ее дочь — госпитализировали. Предварительно, к происшествию привело переустройство вентиляции. Осмотр квартиры пострадавших выявил, что в вентиляционном канале ванной комнаты был установлен электровентилятор, использование которого в помещениях с газовым оборудованием запрещено.