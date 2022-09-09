В Кремле оценили идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Песков заявил, что вопрос о сроках присоединения Донбасса к России зависит от его жителей

Вопрос о процедуре и сроке присоединения Донбасса к России зависит от решения местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях», — заявил представитель Кремля, оценивая идею секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о проведении в Донбассе референдума о присоединении к России в День народного единства, 4 ноября.

Ранее Турчак заявил, что День народного единства — это историческая дата, объединяющая всех в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, это был бы символичный и правильный день для проведения референдумов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что присоединение ЛНР и ДНР, а также занятых Россией территорий Украины возможно без проведения референдумов. Он заявил, что такой шаг был бы «логичным и обоснованным» и привел в пример ситуацию с полуостровом.