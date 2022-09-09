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Стало известно о переброске подкрепления для союзных войск к Купянску и Изюму

Военкор Поддубный сообщил о переброске подкрепления для союзных сил к Купянску и Изюму
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Союзные силы массово перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму. Об этом стало известно военному корреспонденту Евгению Поддубному, подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

«Коровы» (вертолеты Ми-26 — прим. «Ленты.ру») приземляются практически у ЛБС (линии боевого столкновения). Подготовлено несколько точек приземления», — рассказал военкор.

По его словам, вертолеты доставляют бронетехнику и личный состав. «Бойцы направляются в бой, чтобы отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов», — добавил он.

Ранее сало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск в Харьковской области. Украинские войска сходу попытались ворваться в Балаклею, но были остановлены подразделениями Росгвардии.

В настоящее время бой идет под Купянском — украинские танки пытаются прорваться к городу, работает российская авиация.

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Алевтина Запольская
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