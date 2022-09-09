В ДНР заявили о подвиге бойцов российского СОБРа в Балаклее

Советник премьера ДНР Гагин назвал подвигом удержание Балаклеи силами российского СОБРа

Военные российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон. Об этом заявил советник председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

По его словам, удержание города силами меньше полной роты можно назвать подвигом. «Учитывая, что это просто полицейский спецназ, и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без "двухсотых" — это просто подвиг», — отметил он.

Гагин также заявил, что украинские формирования понесли огромные потери при попытке взять Балаклею. «Чудовищные потери и в живой силе, и в технике», — подчеркнул он.

Ранее российские войска уничтожили группу украинского спецназа «Сокол». Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в своем Telegram-канале. Па данным журналистов, Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери. Волонтеры призывали сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.