Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе

Ведущий «Звезды сошлись» Привольнов после ухода из шоу станет продюсером новой передачи

Ведущий «Звезды сошлись» Антон Привольнов после ухода из шоу станет продюсером новой кулинарной передачи. О своих творческих планах телеведущий рассказал изданию StarHit.

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента», — сказал шоумен, добавив, что передача будет выходить в сети, а не на ТВ.

При этом Привольнов отметил, что про окончательный уход из «Звезды сошлись» речь не идет. Не исключено, что ведущий может вернуться в шоу. «Посмотрим, получится ли совмещать... "Звезды" — очень классный проект! Но по части еды могу принести людям больше пользы. Еда — объединяет!» — отметил он.

Ранее стало известно, что новым соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» станет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Как отметил Пригожин, он «знает о звездах и шоу-бизнесе все», поэтому ему будет чем поделиться со зрителями. Ожидается, что первый выпуск с его участием выйдет в эфир 18 сентября.

Привольнов начал работать в проекте «Звезды сошлись» в январе 2021 года. До него соведущим Кудрявцевой был Александр Колтовой, который погиб в ноябре 2020 года при крушении легкомоторного самолета.