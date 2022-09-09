TAC: Европе необходимо защищать себя самой, не ожидая помощи со стороны США

Старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) и экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал Европу стать самостоятельнее в вопросах своей обороны и не полагаться на «американскую халяву». Такую точку зрения он высказал в статье для The American Conservative (TAC).

Он указал на неготовность Евросоюза (ЕС) тратиться на собственную защиту. «В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой», — заявил Бэндоу. В свою очередь, Белый дом не предпринимает никаких попыток, чтобы поменять устоявшееся положение вещей, отметил автор материала. Европейские страны будут вести себя как дети, пока Вашингтон относится к ним как к детям, добавил он.

Бэндоу также возмутился бездействием стран ЕС в вопросах поддержки Украины. «Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо еще к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для ее защиты», — пожаловался он, подчеркнув, что основная помощь исходит от Вашингтона, несмотря на громкие заявления европейских лидеров.

Бэндоу предположил, что президент США Джо Байден может извлекать выгоду из сложившейся ситуации, когда налоги от американских граждан направлены на помощь Украине для борьбы с Россией. «Американцы остаются в безопасности дома, пока Вашингтон сражается с Москвой в Европе до последнего украинца», — сказал он. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться на собственных интересах и передать управление в урегулировании кризиса Брюсселю.

Ранее Бэндоу сообщил о расколе в Европе относительно поддержки Украины. Он также отметил, что антироссийские санкции нанесли серьезный урон по самим европейским странам, большинство из которых уже не готовы платить высокую цену за «справедливость».