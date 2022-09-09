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В Белоруссии назвали число прибывших в страну украинских беженцев

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в страну с февраля въехали 51,5 тысячи украинцев

Фото: Adam Berry / Getty Images

С февраля 2022 года в Белоруссию прибыли около 51,5 тысячи беженцев с Украины. Такое число назвали в Госпогранкомитете республики, сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 35 тысяч человек из числа прибывших въехали на территорию страны транзитом через страны Европейского союза.

По данным Госпогранкомитета, из Польши в Белоруссию въехало 29 155 украинцев, из Литвы — 5505, из Латвии — 978. Границу республики со стороны Украины пересекли 15 876 человек. В среднем за сутки в республику прибывает около 200 украинцев.

Ранее украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в Европе. Они рассказали о прекращении выплат, десятичасовом рабочем дне и обмане со стороны работодателей.

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Алевтина Запольская
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