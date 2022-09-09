В Росгвардии заявили об уничтожении опорного пункта и двух складов ВСУ в ДНР

Росгвардейцы ликвидировали 15 военнослужащих, опорный пункт и два склада ВСУ в ДНР

Росгвардейцы уничтожили опорный пункт и два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, силовики при проведении оптико-электронной разведки мобильной группой противодействия применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили в лесу взводный опорный пункт ВСУ со складами боеприпасов. Росгвардейцы ликвидировали около 15 украинских военнослужащих с помощью артиллерийского огня.

Также при проведении разведки сотрудники спецслужбы нашли заминированный схрон ВСУ и изъяли из него четыре противотанковые мины, две гранаты, более трех килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, при выполнении других задач изъяли пять гранатометов, в том числе иностранного производства, 112 выстрелов к ним, ракету НУРС-С8, шесть выстрелов к противотанковому гранатомету, более 100 артиллерийских снарядов и мин, 10 килограммов взрывчатых веществ, 28 тысяч боеприпасов к стрелковому оружие, бронежилет, разгрузочный жилет и форму ВСУ.

7 сентября стало известно, что росгвардейцы нашли оружие и наркотики в 25 схронах под Запорожьем и Херсоном. Военнослужащие также обезвредили 189 килограммов тротила и более 600 мин и артиллерийских снарядов.