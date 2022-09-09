Врачи предупредили о негативных последствиях полного исключения соли из рациона

Диетолог Герасимова предупредила, что полный отказ от соли приведет к судорогам и слабости

Отказ от соли приведет к судорогам, повышенной слабости и общему ухудшению самочувствия, предупредили диетолог клиники DocMed Мария Герасимова и врач-дерматолог, эксперт телеканала «Доктор» Светлана Барагунова. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали об этих и других негативных последствиях полного исключения соли из рациона.

Поваренная или пищевая соль необходима для нормальной жизнедеятельности организма человека, сообщила Герасимова. «Хлор из соли необходим для выработки соляной кислоты — основного компонента желудочного сока, а натрий участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышечных волокон», — объяснила она.

По ее словам, здоровым людям необходимо употреблять не более пяти граммов соли в сутки (две тысячи миллиграммов натрия). Пациентам с артериальной гипертензией следует сократить это количество до 2,5 граммов в сутки (тысяча миллиграммов натрия). В отдельных случаях врачом может быть назначена полностью бессолевая диета, добавила диетолог. Детям до года давать подсоленную пищу не рекомендовано.

Исключать соль из рациона полностью нельзя ни здоровым людям, ни тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы. При недостаточном употреблении натрия будет страдать общее самочувствие в результате повышенной слабости, утомляемости, мышечных судорог Мария Герасимова Диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed

В свою очередь, врач-дерматолог Барагунова рассказала, что при переизбытке соли в организме развиваются отеки и повышенное артериальное давление. Если же снизить ее количество в рационе, отечность уменьшится, благодаря чему лицо станет выглядеть моложе: будут менее выражены брыли, второй подбородок и носогубные складки, исчезнут мешки под глазами. Однако специалистка также призвала не исключать соль полностью, а только сократить ее потребление.

Натрий, являющийся компонентом поваренной соли, входит в состав всех жидкостей организма — в плазму крови, внеклеточную жидкость, лимфу. Он регулирует водный и кислотно-щелочной баланс в организме, отвечает за передачу нейронных импульсов и сокращение мышц Светлана Барагунова Врач-дерматолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор»

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