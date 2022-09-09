В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели двоих мужчин из-за обстрела шахты Абакумова
В Донецке в результате обстрела шахты Абакумова со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое мужчин. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.
«По поступившей информации в 18.00 (совпадает с мск) при вражеском обстреле района шахты Абакумова погибли двое мужчин 1986 и 1988 годов рождения», — сообщил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и пять пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны украинской армии. По словам Кулемзина, под удар попала трамвайная остановка и парк кованных фигур.