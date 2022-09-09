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Свидетельница по делу скопинского маньяка спряталась от полиции за его шкафом

Свидетельница по делу скопинского маньяка Мохова спряталась от полиции за его шкафом

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Свидетельница по делу скопинского маньяка Виктора Мохова пряталась от полиции в его доме за шкафом. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, когда правоохранители зашли проверить квартиру Мохова, то нашли там прятавшуюся женщину. Из-за этого фигуранту заменили домашний арест на реальный: общаться со свидетелями и пользоваться интернетом является нарушением правил ареста.

Мохов рассказал, что знакомая просто принесла ему продукты, а материалы дела они даже не обсуждали. «И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф», — объяснил он. А по поводу пользования интернетом он пояснил, что всего лишь один раз написал родственнице, что у него «все хорошо».

Сегодня Рязанский областной суд оставил в силе решение о переводе в СИЗО Виктора Мохова из-за нарушения правил ареста по делу о сокрытии убийства.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

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Екатерина Власова
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