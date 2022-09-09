Свидетельница по делу скопинского маньяка спряталась от полиции за его шкафом

Свидетельница по делу скопинского маньяка Мохова спряталась от полиции за его шкафом

Свидетельница по делу скопинского маньяка Виктора Мохова пряталась от полиции в его доме за шкафом. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, когда правоохранители зашли проверить квартиру Мохова, то нашли там прятавшуюся женщину. Из-за этого фигуранту заменили домашний арест на реальный: общаться со свидетелями и пользоваться интернетом является нарушением правил ареста.

Мохов рассказал, что знакомая просто принесла ему продукты, а материалы дела они даже не обсуждали. «И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф», — объяснил он. А по поводу пользования интернетом он пояснил, что всего лишь один раз написал родственнице, что у него «все хорошо».

Сегодня Рязанский областной суд оставил в силе решение о переводе в СИЗО Виктора Мохова из-за нарушения правил ареста по делу о сокрытии убийства.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.