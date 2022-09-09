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Названа стоимость восстановления Украины

ТАСС: стоимость восстановления Украины оценили в 349 миллиардов долларов

Фото: Александр Черный / Коммерсантъ

Киев совместно со Всемирным банком и Еврокомиссией (ЕК) оценил стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, сообщается в совместном заявлении сторон, опубликованном в пятницу, 9 сентября, на сайте ЕК.

«Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается», — утверждается в сообщении.

Согласно подсчетам на 1 июня, непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.

«Украина борется за демократию и наши общие ценности. Евросоюз не может соответствовать жертвенности, которую несет Украина, но мы мобилизуем все наши механизмы для удовлетворения самых насущных потребностей, в том числе для обеспечения жильем беженцев и ремонта критически важной инфраструктуры», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Кристина Есикова
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