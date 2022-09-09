Россия направила «Панцири» и С-300 в Харьковскую область

«Русская весна»: в районы Купянска и Изюма прибывают комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцири» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 прибывают в зону боевых действий в районах Купянска и Изюма, сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна» в Telegram.

«"Панцири" и С-300 едут сшибать самолеты ВВС Украины у Купянска и Изюма», — сказано в описании видео, на котором показано движение военной техники, направляющейся в города Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Город сейчас находится под ударами украинской артиллерии.

8 сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась с ходу ворваться в населенный пункт, но была остановлена подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.