Мигрантка захотела отобрать квартиру зятя в Москве и обвинила его в педофилии

Уроженка Узбекистана обвинила зятя в педофилии, чтобы отобрать его квартиру в Москве

Уроженка Узбекистана захотела отобрать у зятя квартиру в Москве и обвинила его в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, глухой с детства инвалид из Узбекистана, приехав в Москву, женился, устроился на работу водителем такси бизнес-класса и купил в ипотеку квартиру. После рождения третьего ребенка мужчина привез из родной страны тещу. Они договорились, что женщина поможет с уходом за младенцем, пока тот не вырастет, после чего съедет.

Спустя четыре года мужчина начал намекать теще, чтобы она покинула квартиру, на почве чего в семье начались постоянные ссоры. В какой-то момент мигрантка и ее дочь забрали детей в кризисный центр, а на их отца написали заявление, обвинив в педофилии: мужчина якобы раздевал и трогал за гениталии ребенка, а возмущавшуюся этому супругу избивал.

По данным авторов поста, в ходе допроса сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на расхождение деталей в показаниях женщин. Кроме того, сын мужчины сообщил, что отец к нему не приставал. После этого супруга мигранта допустила, что могла неправильно понять всю ситуацию.

Уголовное дело в отношении мужчины вскоре будет закрыто, пишет издание. При этом теща продолжает жить в квартире с зятем и дочерью.

Ранее в Троицке Челябинской области суд постановил постановил перезахоронить мужчину подальше от могилы тещи. С таким требованием в органы обратилась одна из дочерей россиянки.