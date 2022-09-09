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Школьники Приморья начнут изучать тигроведение

Школьники младших классов Приморья осенью начнут изучать тигроведение

Фото: Shutterstock

В Приморье для школьников младших классов разработали новый предмет — тигроведение. О дисциплине рассказала министр образования Приморского края Эльвира Шамонова во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, ее слова передает ТАСС.

Шамонова отметила, что тигроведение позволит детям познакомиться с природой и основами экологии через изучение тигра. Министр уточнила, что школы будут самостоятельно принимать решение о включении предмета в программу внеурочной деятельности, и выразила уверенность, что дисциплина появится во всех муниципалитетах края.

«Детей нужно учить бережному отношению к природе. На примере тигра мы показываем экологическое содержание наук, используя региональный компонент. Пособие для изучения этого предмета и методические рекомендации будут разработаны до конца года, сам предмет школьники начнут изучать осенью», — заверила Шамонова.

Ранее в сентябре в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае в объектив фотоловушки впервые в мире попали сразу шесть краснокнижных амурских тигров — мать и ее котята. Отмечалось, что науке прежде были известны редкие случаи появления на свет максимум пяти амурских тигрят в неволе.

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Дарья Рыбак
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