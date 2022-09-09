Оценен вклад Елизаветы II в развитие архитектуры

В RIBA оценили вклад королевы Великобритании Елизаветы II в развитие архитектуры

В Королевском институте британских архитекторов (RIBA) оценили вклад королевы Великобритании Елизаветы II в развитие архитектуры. Специалисты отметили, что эта область эволюционировала за 70 лет ее правления. Об этом сообщается на сайте организации.

Обращение от имени института в связи со смертью королевы написал его президент, архитектор Саймон Оллфорд. Он выразил соболезнования королевской семье и поблагодарил монарха за поддержку. По словам Оллфорда, за 70 лет правления Елизаветы II архитектура прошла путь от разрушений после Второй мировой войны до модернизма, а после — до инновационного дизайна.

«На протяжении этих неспокойных лет постоянное влияние и уверенное, спокойное присутствие Ее Величества были жизненно важной константой для нашей профессии во всем Содружестве наций и за его пределами», — подчеркнул архитектор. Оллфорд также добавил, что за время правления Елизавета II лично открыла большое количество зданий и утверждала обладателей Королевской золотой медали в области архитектуры.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.