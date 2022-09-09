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Стало известно о попытках военных России выбить ВСУ из Харьковской области

Ганчев: союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные предпринимают попытки выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее] (...) там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», — заявил Ганчев.

По его словам, обстановка под поселком Шевченково остается сложной: «Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону». Ганчев уточнил, что союзные войска дают отпор с участием российских резервов.

Ранее сообщалось, что ВСУ отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. «ВСУ не пришлось выходить на перекресток в районе Веселого к Востоку от Балаклеи. Они рубанули артерию севернее», — заявил журналист Александр Коц.

Кремль отказался давать комментарии по ситуации вокруг Балаклеи в Харьковской области и другим событиям в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил данные вопросы Министерству обороны.

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Кристина Есикова
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