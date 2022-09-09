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Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Представитель Кремля Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи в Харьковской области и другие события в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал подобные вопросы Министерству обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — [официальному представителю Минобороны РФ Игорю] Конашенкову», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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