Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ

Франция поддержала предложение о потолке цен на российский газ в Европе

Если Еврокомиссия предложит ограничить цену на российский газ, идущий в Европу по трубопроводам, то Франция поддержит эту идею. Об этом перед министерской встречей ЕС в Брюсселе заявила министр энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе мероприятия стороны смогут сверить данные по поводу уже принятых мер для подготовки к зимнему периоду. «Мобилизация ЕС, европейская солидарность и согласованная политика позволят нам встретить зиму в более благоприятных условиях», — подчеркнула она.

Ожидается, что в ходе встречи ЕК представит пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Одним из них может стать введение для «Газпрома» потолка цен на уровне 520 долларов за тысячу кубометров газа.

Панье-Рюнаше напомнила, что газохранилища в Европе уже наполнены более чем на 80 процентов, при этом у Франции показатель еще выше — более 90 процентов. Предполагается, что к 1 ноября свободного места в хранилищах не останется.

В последнюю неделю стоимость газа на европейских биржах снижается. По состоянию на 9 сентября октябрьский фьючерс на бирже ICE находится на уровне 2200 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа, поставляемого Россией по трубопроводам, не зависит от биржевых котировок, ее точный размер не раскрывается.

Россия уже пригрозила остановить поставки, если такой потолок введут, однако в этом случае перенаправить газовый поток будет некуда. При этом в Европе официальные лица выражают уверенность, что регион с помощью утвержденных мер экономии сможет пройти предстоящий зимний период.