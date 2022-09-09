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Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ

Франция поддержала предложение о потолке цен на российский газ в Европе
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Если Еврокомиссия предложит ограничить цену на российский газ, идущий в Европу по трубопроводам, то Франция поддержит эту идею. Об этом перед министерской встречей ЕС в Брюсселе заявила министр энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе мероприятия стороны смогут сверить данные по поводу уже принятых мер для подготовки к зимнему периоду. «Мобилизация ЕС, европейская солидарность и согласованная политика позволят нам встретить зиму в более благоприятных условиях», — подчеркнула она.

Ожидается, что в ходе встречи ЕК представит пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Одним из них может стать введение для «Газпрома» потолка цен на уровне 520 долларов за тысячу кубометров газа.

Панье-Рюнаше напомнила, что газохранилища в Европе уже наполнены более чем на 80 процентов, при этом у Франции показатель еще выше — более 90 процентов. Предполагается, что к 1 ноября свободного места в хранилищах не останется.

В последнюю неделю стоимость газа на европейских биржах снижается. По состоянию на 9 сентября октябрьский фьючерс на бирже ICE находится на уровне 2200 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа, поставляемого Россией по трубопроводам, не зависит от биржевых котировок, ее точный размер не раскрывается.

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Россия уже пригрозила остановить поставки, если такой потолок введут, однако в этом случае перенаправить газовый поток будет некуда. При этом в Европе официальные лица выражают уверенность, что регион с помощью утвержденных мер экономии сможет пройти предстоящий зимний период.

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Платон Щукин
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