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Стало известно о стремлении ВСУ окружить российскую группировку в Изюме

Военкор Поддубный заявил, что ВСУ стремятся окружить российские войска в Изюме

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале рассказал об обстановке у Купянска и Изюма Харьковской области.

По словам журналиста, основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в 8-9 километрах от Купянска, военные наносят массированное огневое поражение по городу. Кроме того, ВСУ стремятся окружить российскую группировку в Изюме: для этого мобильные группы вышли к реке Оскол по пересеченной местности в районе села Сеньково.

«Южнее Изюма противник так же повысил активность. Купянск готов к обороне, несмотря на массированное огневое воздействие формирований режима. Связывался с Изюмом, там так же в полном объеме владеют обстановкой. Предпринимают все возможное и невозможное, чтобы ликвидировать угрозу окружения», — рассказал Поддубный.

На месте работает российская авиация, по воздуху и земле продолжают пребывать боевые резервы, отметил журналист.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери под Купянском. По словам военных, у солдат возникает «поганое ощущение засады».

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Варвара Кошечкина
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