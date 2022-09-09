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«Яндекс» стал владельцем Delivery Club

«Яндекс» завершил сделку по приобретению 99,95 процента акций сервиса Delivery Club

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская IT-компания «Яндекс» завершила сделку по приобретению сервиса доставки еды Delivery Club. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), «Яндекс» стал владельцем ООО «Деливери Клаб» 8 сентября.

Компания получила в сервисе 99,95-процентную долю. Остальные 0,05 процента принадлежат его «дочке» — ООО «ГИС Технологии». Сумма сделки не раскрывается.

«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Яндекса».

Ранее «Яндекс» договорился с «О2О Холдингом», который принадлежал VK, обменять сервисы «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компаниям сделку, выдав предписание о необходимости сохранения конкуренции на соответствующих рынках.

По словам нового владельца сервиса доставки, сайт и приложение Delivery Club будут работать по-прежнему, а компания продолжит развивать бренд. Также компания утверждала, что курьеры смогут выполнять больше заказов и больше зарабатывать, а пользователи сервиса — получать заказы быстрее из большего числа ресторанов.

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Мария Грушко
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