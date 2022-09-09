МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Reuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС подготовил проект резолюции. Его выдержки публикует Reuters.

В документе совет призывает Россию немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и любых других ядерных объектах на Украине. Сообщается, что МАГАТЭ осудила «постоянные насильственные действия» России на объектах, в том числе присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции.

Миссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября. В докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по результатам визита поделился его подробностями. По его словам, поездка сопровождалась канонадой, из-за чего водители старались поскорее доехать до места назначения.

После четырехчасовой задержки на украинском блокпосту в Запорожской области Гросси пригрозил офицеру, что если делегацию не пропустят, то они объявят о блокировке украинскими военными миссии. В результате колонна внедорожников, на которых передвигались 14 экспертов, выдвинулась в сторону Энергодара.