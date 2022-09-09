Владимир Зеленский получил от президента Латвии высшую военную награду страны

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили высшую военную награду Латвии — орден Виестура. Он получил ее из рук главы прибалтийского государства Эгилса Левитса, сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Отмечается, что решение о награждении еще 1 марта принял капитул орденов Латвии. Указано, что Зеленский удостоен его «за героическую защиту своей страны, а также за защиту безопасности Европы».

Президент Латвии Левитс, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили Киев 9 сентября. В их честь на Аллее смелости в украинской столице открыли две таблички, тем самым украинские власти поблагодарили Латвию и Польшу за поддержку, отмечает офис Зеленского.

8 сентября Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Отмечается, что Блинкен был награжден орденом «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».