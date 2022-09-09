В Киргизии выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент Киргизии Жапаров выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По его словам, в Киргизии «с глубочайшей скорбью» восприняли новость о кончине Елизаветы II.

«Королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе. В этот скорбный час передаю искренние соболезнования всем членам Королевской Семьи, а также народу Соединенного Королевства», — цитирует Жапарова его пресс-служба.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. После ее смерти королем стал старший сын королевы Чарльз, взявший имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.