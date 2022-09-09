Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киргизии выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент Киргизии Жапаров выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По его словам, в Киргизии «с глубочайшей скорбью» восприняли новость о кончине Елизаветы II.

«Королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе. В этот скорбный час передаю искренние соболезнования всем членам Королевской Семьи, а также народу Соединенного Королевства», — цитирует Жапарова его пресс-служба.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. После ее смерти королем стал старший сын королевы Чарльз, взявший имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области
Гретцки отреагировал на смерть Елизаветы II
Известная певица купила для годовалого сына квартиру в Москве
В Совфеде отреагировали на декрет КНДР о ядерном оружии
Российская школьница сорвалась со скалы во время похода
Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы с камер
В Германии рассказали о причинах невозможности победы Украины над Россией
Стало известно о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе Энергодара
Путин заявил о необходимости расширять доступ к правде о прошлом
Известная российская певица купила элитную квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.