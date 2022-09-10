Посол в отставке рассказал о нарушенном Елизаветой II обещании

Посол в отставке Адамишин: Елизавета II нарушила обещание своих предков, посетив Россию

Королева Великобритании Елизавета II нарушила обещание своих предков, когда прибыла с визитом в Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал российский посол в Великобритании с 1994 по 1997 годы Анатолий Адамишин.

«Когда большевики расстреляли царскую семью, а там, как известно, было очень много английской крови, английские монархи дали клятву и пообещали, что их ноги не будет больше в России», — рассказал он.

Так что королеве Елизавете II пришлось нарушать это данное когда-то обещание. Это говорит, какого характера, какого порядка, какой человеческой натуры она была Анатолий Адамишин посол в отставке

Посол в отставке считает, что визит Елизаветы II был историческим.

«Она тогда приехала, потому что это был период сразу после перестройки, когда Россия была уже при Ельцине. Россия открылась миру. Мир открылся России. Те огромные перемены, которые пришли с перестройкой, сказались и на наших отношениях с Великобританией», — сказал Адамшин. По его словам, политические изменения позволили Елизавете II нарушить обещание своих предков и принять приглашение на тот момент президента России Бориса Ельцина.

Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг посетили Москву и Санкт-Петербург.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

