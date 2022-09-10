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В США предрекли бунты по всей Европе из-за антироссийских санкций

Экс-разведчик США Риттер предрек бунты по всей Европе из-за антироссийских санкций

Фото: David Bebber / Unsplash

Экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с газетой «Известия» предрек бунты по всей Европе из-за антироссийских санкций.

«Все должны понимать, что Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим», — сказал он.

Бывший разведчик назвал западных политиков слабыми и бесполезными. Он обратил внимание, что их нелюбовь признавать ошибки заставляет «дважды наступать на грабли» в попытке выглядеть «крутыми».

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По словам Риттера, ограничения на поставки и введение потолка цен на газ разрушительно сказывается на экономике западных стран. Он отметил, что нынешняя зима будет очень сложной для Европы, и политикам придется отступиться от своих планов.

«Они увидят революцию, которая перевернет Европу этой зимой и будет вызвана недовольством из-за экономической политики их элит. И эту элиту просто сметут и заменят политиками, которые нужны для того, чтобы в сфере энергетической безопасности Европы снова стало стабильно, и будут считаться с мнением людей. И одна из причин — российская энергия. Вот за какую цену продаст ее Россия!» — заключил экс-разведчик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика некоторых стран Западной Европы движется к краху «со скоростью астероида». По его словам, рано или поздно, когда в Европе начнутся проблемы с отоплением, с глаз европейского населения «спадет пелена» в вопросах энергетики. Министр также заявил, что страны Европы не смогут обеспечить энергобезопасность без российских источников.

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Виктория Кондратьева
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