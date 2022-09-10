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Названы самые ранние предвестники COVID-19

Отоларинголог Зайцев: заложенность носа один из самых ранних признаков коронавируса

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Отоларинголог, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал самые ранние признаки заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Первыми симптомами вируса являются заложенность носа и першение в горле, заявил врач. «Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофаренгит. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая», — пояснил Зайцев.

Отоларинголог также поделился интересной особенностью протекания заболевания на ранних стадиях при штамме «омикрон». По его словам, человек пребывает в хорошем расположении духа, невзирая на общее физическое недомогание. «Есть диагнозы, когда человек испытывает слабость, апатию, безразличие, что было при классическом ковиде. При "Омикроне" такого нет. Он понимает, что у него все отлично, настроение хорошее. Он бы рад был работать, но общая интоксикация, плюс местные симптомы не дают ему это сделать», — добавил специалист.

Зайцев указал на необходимость тщательнее прислушиваться к своему организму и серьезнее относиться к ранним симптомам COVID-19. «Подстава в том, что люди не думают о ковиде. Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло. Как будто ОРЗ присоединилось, осень, испортилась погода. Хотя пять волн уже пережили и в это время заражают всех остальных», — посетовал он.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что на данный момент волна заболеваемости коронавирусом в России находится на пике. Он также не исключил вероятности ее спада в сентябре.

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Варвара Кузьмина
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