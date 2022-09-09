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Вирусолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Альтштейн допустил спад заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

Фото: Unsplash

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас
волна заболеваемости коронавирусом в России достигла пика. Его слова приводит ТАСС.

Альтштейн дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России и допустил ее спад в сентябре. Он напомнил, что в стране с июля началась волна заражений, вызванная субвариантом омикрон-штамма BA.5. Возможно, в этом месяце она закончится. Вирусолог напомнил, что вариант омикрон-штамма мутировал в такие типы инфекции, как BA.2, BA.3, BA.4 и BA.5.

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«Пик "омикронной" части пандемии, которая пошла по миру с декабря 2021 года и длится до сих пор, пришелся в большинстве стран, включая Россию, на январь — март 2022 года. Возбудителями инфекции в этот период стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты - BA.3 и BA.4», — объяснил он.

Эксперт добавил, что начало учебного года и возвращение российских туристов не окажут значительно влияние на заболеваемость коронавирусом в сентябре. «Возможно, будет некоторое замедление спада, связанное с осенней погодой, но роста заболеваемости в сентябре не должно быть», — заключил Альтштейн.

Ранее в России допустили резкий рост смертности от COVID-19. С таким прогнозом выступил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Нужно ревакцинироваться», — призвал он.

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Марина Совина
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