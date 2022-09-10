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ЦСКА победил «Краснодар» благодаря трем пенальти в матче РПЛ

ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 4:1 в матче РПЛ, три гола армейцы забили с пенальти

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Вэб Арена» и завершилась со счетом 4:1. Три гола армейцы забили с пенальти: на 30-й минуте отличился полузащитник Хорхе Карраскаль, на седьмой добавленной к первому тайму — нападающий Федор Чалов, на 62-й — хавбек Хесус Медина. С игры у ЦСКА отличился форвард Адольфо Гайч на первой добавленной ко второму тайму минуте. Единственный гол у «Краснодара» забил защитник Кристиан Рамирес на 47-й минуте.

После девяти матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Краснодар» занимает третье место с 17 очками. Лидирует петербургский Зенит, в активе которого 20 очков и игра в запасе.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с московским «Торпедо» 17 сентября, а «Краснодар» примет подмосковные «Химки» 18 сентября.

Анастасия Борисова
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