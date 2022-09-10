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Португалия раскритиковала предложение ЕС по экономии электричества

В Португалии выступили против предложения ЕС по обязательной экономии электроэнергии

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейр раскритиковал предложение Европейского союза (ЕС) по обязательной экономии электроэнергии. Его слова приводит газета Expresso.

По мнению политика, ЕС не должен обязывать своих членов сокращать потребление электричества. Кордейр указал на то, что польза от такой меры «пока не очевидна». В связи с этим он выступил против обязательности подобного решения, призвав Брюссель позволить странам самостоятельно принимать его.

Кроме того, португальский министр заявил, что с точки зрения Лиссабона крайне важными являются такие меры, как установление потолка цен на газ и запуск совместной платформы для закупок газа.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы. Также ЕК предложила ввести потолок цен на российский газ. Однако министры энергетики ЕС не смогли согласовать введение предельной цены не удалось.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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