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Посол в отставке рассказал о еле вырвавшейся от Ельцина Елизавете II

Посол в отставке Адамишин рассказал, что Елизавета II еле вырвалась от Ельцина

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российский посол в Великобритании с 1994 по 1997 годы Анатолий Адамишин рассказал, что во время визита королевы Великобритании Елизаветы II в Россию она еле вырвалась от бывшего президентом России Бориса Ельцина. Об этом дипломат рассказал «Ленте.ру».

«По окончанию ее визита мы ее провожали. И если в Россию она прилетела самолетом, то уплывала она на английской яхте. Ельцин провожал ее вплоть до яхты. Он к ней очень сильно проникся. Поэтому, когда она с ним уже попрощалась, он никак не хотел ее отпускать», — рассказал Адамишин.

Он добавил, что английской королеве удалось галантно «вырваться» от президента и зайти на яхту. Однако и после этого Борис Ельцин не спешил прощаться с Елизаветой II.

«Она начала махать с верхней палубы. А Ельцин как стал махать в ответ, что она никак не могла уйти. Мы изо всех пытались его убедить отпустить королеву. Проникся он к ней», — объяснил Адамишин.

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Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг посетили Москву и Санкт-Петербург.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

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Алена Шевченко
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