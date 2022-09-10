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Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника Galaxy 11

В институте им. Келдыша сообщили о частичном разрушении американского спутника Galaxy 11

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИМП) РАН сообщил о частичном разрушении на геостационарной орбите запущенного в 1999 году американского телекоммуникационного спутника Galaxy 11. На сообщение института обратило внимание информационное агентство ТАСС.

Российские ученые пояснили, что гражданские оптические средства зафиксировали и ведут сопровождение нескольких малоразмерных фрагментов аппарата. Эти фрагменты могут представлять опасность для действующих спутников на геостационарной орбите.

«Причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, можно предположить, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей», — уточнили в институте им. Келдыша.

Американский геостационарный спутник связи Galaxy 11 эксплуатировала компания Intelsat.

Ранее сообщалось, что наземные специалисты «Роскосмоса» во время работы космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) обнаружили недалеко от солнечной батареи служебного модуля загадочный объект. В ответ на это космонавт сказал, что не понял, о чем идет речь.

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Алиса Дмитриева
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