Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Вблизи МКС заметили загадочный объект

РИА Новости: вблизи МКС заметили загадочный объект

Фото: NASA / Unsplash

Наземные специалисты «Роскосмоса» во время работы космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) обнаружили недалеко от солнечной батареи служебного модуля загадочный объект. Об этом со ссылкой на переговоры экипажа с Землей сообщает РИА Новости.

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», — заявил наземный специалист Артемьеву.

В ответ на это космонавт сказал, что не понял, о чем идет речь. Ему объяснили, что что имеют ввиду некий «свободно летающий объект». «Ладно, Олег, давай не будем тратить время», — сказали на Земле.

2 сентября российские космонавты Артемьев и Матвеев на МКС вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе.

Материалы по теме:
«Прогресса» нет Россия потеряла свой космический грузовой корабль
«Прогресса» нетРоссия потеряла свой космический грузовой корабль
29 апреля 2015
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021

В августе они же досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

В июле астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
Огромная очередь на прощание с Горбачевым в Москве попала на видео
Медведев простился с Горбачевым
Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с прибывшим в Москву Орбаном
Премьер-министр Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым
Серена Уильямс вылетела с US Open
Вблизи МКС заметили загадочный объект
Массовая авария произошла в Москве
Бывшая советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.