РИА Новости: вблизи МКС заметили загадочный объект

Наземные специалисты «Роскосмоса» во время работы космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) обнаружили недалеко от солнечной батареи служебного модуля загадочный объект. Об этом со ссылкой на переговоры экипажа с Землей сообщает РИА Новости.

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», — заявил наземный специалист Артемьеву.

В ответ на это космонавт сказал, что не понял, о чем идет речь. Ему объяснили, что что имеют ввиду некий «свободно летающий объект». «Ладно, Олег, давай не будем тратить время», — сказали на Земле.

2 сентября российские космонавты Артемьев и Матвеев на МКС вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе.

В августе они же досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

В июле астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.