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Россиян предупредили об опасности бесконтрольного использования глазных капель

Офтальмолог Шилова предупредила об опасности неправильного использования глазных капель

Фото: megaflopp / shutterstock

Неправильное использование глазных капель может оказаться опасным. Такое предупреждение россиянам сделала профессор, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он подчеркнула, что бесконтрольное использование медикаментов — большая проблема. «Капли являются фармакологическим препаратом, капли-слезозаменители — это фармпрепарат, в котором есть действующее вещество, стабилизаторы и консерванты, которые могут негативно влиять на глазную поверхность», — прокомментировала офтальмолог.

По ее словам, неправильное использование может привести к сухости глаз, жжению, покраснению, аллергическим реакциям и снижению зрения. «Некоторые глазные препараты могут оказывать общее действие на сердечную деятельность, вызывать тахикардию, брадикардию, повышать артериальное давление, повышать уровень глюкозы в крови», — добавила Шилова.

Эксперт уже не в первый раз говорит о последствиях частого использования глазных капель. «Сосудосуживающие капли сразу же снимают симптомы, но имеют и обратную сторону. Бесконтрольное их использование приводит к привыканию. Снижается чувствительность рецепторов, воспаление сосудов становится хроническим», — объяснила она.

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Платон Щукин
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