Зеленский анонсировал поставки электроэнергии в Польшу

Президент Украины Зеленский: Киев в декабре начнет поставки с Хмельницкой АЭС в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в декабре намерен начать поставлять в Польшу электроэнергию с Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), расположенной на западе Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества», — сообщил он в видеообращении.

При этом Зеленский уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией». «Работаем ради необходимых международных решений для этого», — заявил он.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

До этого, 6 сентября, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.